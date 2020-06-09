عبد الحفيظ: هذه قيمة عقد مصطفى شوبير مع الأهلي ولهذا السبب تم قيده إفريقيا









قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن هناك بعض المعايير الذى يتم عليها تصعيد أي لاعب للفريق الأول عليها، أي لوائح ونظام، عندما نرى لاعب ناشئ بعد تصعيده ومتابعته من قبل، نبدأ فى تقييمه ماليا، والسنة الرابعة والخامسة تكون قيمتها أعلى ماديا.





واضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية قناة الأهلي :"نفس البنود تم تطبيقه على عمار حمدى وأحمد طارق ومحمد فخري ومصطفى شوبير وعمار حمدى وغيرهم"





وأشار :"عمري ما قولت رقم تعاقد لأي لاعب، وحتى لا ننساق وراء أخبار كاذبة من كثرة تداولها، وممكن أقولها من واقع العقد





وتابع :"مصطفى شوبير عقده 300 ألف جنيه بالضرائب فى الموسم الماضى، أما الموسم الحالي 450 ألف بالضرائب، وبعد 4 سنين سيصل إلى مليون و 200 ألف جنيه فى السنة الأخيرة".





وزاد :"عندما يصل إلى 24 سنة سيكون مليون و 750 ألف جنيه بالضرائب.. وقد يتم تعديل العقد وفقا لأسعار السوق بعد 4 او 5 سنوات".









وأوضح :"تم قيد مصطفى شوبير فى القائمة الافريقية، بعد إعلان شريف إكرامي رغبته فى الرحيل عن الأهلى بنهاية الموسم الجاري".



