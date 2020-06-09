وزير القوى العاملة: فيروس كورونا أضر العالم كله (فيديو)

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن توقيع بروتوكول مع وسائل الإعلام وتحديدًا مع قناة المحور يستهدف نشر التوعية، معقبًا: "كنا بحاجة إلى أن يكون هناك نافذة للقوى العاملة من خلال العمل كشريك مع قناة المحور لنشر الأمور التوعوية بين العمال وأصحاب العمل وأماكنها عن جائحة كورونا".





وأضاف "سعفان" خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، والمذاع على قناة "المحور"، مساء الاثنين: "كنا بحاجة إلى نقل النشاطات التي نقوم بها في 27 محافظة".





وأوضح وزير القوى العاملة، أن فيروس كورونا أضر العالم أجمع، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا كانت البداية لعمل مجموعة حلقات للتوعية للعمال وأصحاب الأعمال وأماكن العمل لمواجهة الفيروس القاتل.





وضع وباء فيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 414 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.



