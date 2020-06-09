حارس المنتخب الأولمبي: الإعلام في مصر لم ينصفني

أعرب محمد صبحي، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، عن استياءه الشديد من بعض الوسائل الإعلامية التي أنكرت دوره في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.









وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة للزمالك خلال برنامج زملكاوي:" ان الاعلام في مصر لم ينصفه رغم تحقيق لقب أفضل حارس في أمم أفريقيا تحت 23 عاماً بنسختها الماضية.





وأضاف صبحي :" لم أشعر بإنصاف من قبل الاعلام رغم حصولي على جائزة افضل حارس في أمم أفريقيا للمنتخبات الأولمبية".





وواصل صبحي:" لا أخشى ضغوط الجماهير أو المواجهات الكبرى، بل أكون متحمساً لخوض هذه المباريات التي تتسم بنوع خاص".



