Advertisements

حارس المنتخب الأولمبي: الإعلام في مصر لم ينصفني

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:12 ص
محمد صبحي
محمد صبحي
رامي بشاي
أعرب محمد صبحي، حارس مرمى فريق الكرة الأول  بنادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، عن استياءه الشديد من بعض الوسائل الإعلامية التي أنكرت دوره في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.


وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة للزمالك خلال برنامج زملكاوي:" ان الاعلام في مصر لم ينصفه رغم تحقيق لقب أفضل حارس في أمم أفريقيا تحت 23 عاماً بنسختها الماضية.

وأضاف صبحي :" لم أشعر بإنصاف من قبل الاعلام رغم حصولي على جائزة افضل حارس في أمم أفريقيا للمنتخبات الأولمبية".

وواصل صبحي:" لا أخشى ضغوط الجماهير أو المواجهات الكبرى، بل أكون متحمساً لخوض هذه المباريات التي تتسم بنوع خاص".

يذكر أن المنتخب الوطني المصري الأوليمبي نجح في تحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام، والتي أقيمت في القاهرة منذ عدة أشهر، حيث صعد الفريق المصري إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بعد التتويج باللقب.

أخبار تهمك

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لاغتيال السيسي

منذ ساعة

عدلي القيعي يسخر من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قناة الأهلي ترد على رئيس الزمالك بشأن رفض 3 أعضاء للبيان الأخير

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار رئيس الجمهورية يكشف موعد انتهاء جائحة "كورونا"(فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ ساعة

عاجل.. بريطانيا تبدأ التجارب البشرية على لقاح كورونا الأسبوع المقبل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 12 ساعة

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 م

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

12:17 ص

مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لاغتيال السيسي

12:14 ص

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

10:24 م

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن