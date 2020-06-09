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بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:17 ص
بوابة الفجر

كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن استقرار الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد فترة علاج استمرت أكثر من أسبوع إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت طلبة في تصريحات صحفية، أن الجداوي بحالة جيدة، وصحتها مستقرة وشفيت من فيروس كورونا بعد حقنها ببلازما المتعافين.

كما أكد الفنان إيهاب فهمي، في تصريحات إعلاميةـ أن حالة الفنانة رجاء الجداوي التي تبين استقرار حالتها الصحية عقب حقنها ببلازما المتعافيين.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قد تم حقنها ببلازما المتعافيين من فيروس كورونا المستجد، وأخذته على جزءين الأول يوم السبت والثاني يوم الأحد.


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