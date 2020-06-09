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"النهاية" يتصدر استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل مسلسل في رمضان 2020 يليه "البرنس"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:22 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدر مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف، في استفتاء "الفجر الفني" اليوم الموافق الثلاثاء 9 يونيو، كأفضل مسلسل ويليه مسلسل البرنس.

وحصد مسلسل النهاية عدد أصوات 318197صوت مايعادل 31,64%.

قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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