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سنيرجي لتامر مرسي في صدارة استفتاء "الفجر الفني" - 9 يونيو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
حصدت شركة "سنيرجي" على نسبة مرتفعة من الاصوات في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل شركة إنتاج في دراما رمضان لعام 2020 اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو.

وحصلت "سنيرجي" على 33480 صوتًا، بنسبة 54.32%، ويليها شركة Mbr التي حصدت على 23843 صوت ما يعادل 38.69%.

وقامت شركة "سنيرجي" لصاحبها المنتج تامر مرسي بإنتاج العديد من المسلسلات فئ سباق دراما رمضان 2020، والتي حققت نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بها ومنها الاختيار، النهاية، الفتوة، البرنس، فلانتينو، فرصة ثانية، ونحب تاني ليه، عمر ودياب، رجالة البيت، ليالينا 80، 100 وش.

وقامت الشركة بإنتاج العديد من المسلسلات الأخرى التي لم تذع في هذا السباق الرمضاني منها هجمة مرتدة، القاهرة كابول، الاختيار 2.

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