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أوبي ميكيل: من الممكن التواجد في الخليج.. وهذه أسباب الرحيل عن طرابزون التركي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:08 ص
أوبي ميكل
أوبي ميكل
علي نبوي


أكد النيجيري جون أوبي ميكيل لاعب طرابزون سبور التركي، على أن اللعب في أحد الدوريات الخليجية من الممكن أن يحدث، ولكنه يدرس العروض التي تلقاها مؤخرًا حتى يختار القرار الصائب.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الأمر كان جيدا عندما انضممت للفريق كان الهدف هو الفوز بالبطولة وعندما بدأنا الدوري وتصدرنا البطولة وحتى الآن طرابزون لا يزال في مقدمة الترتيب وكان لدينا فريق يؤدي بطريقة رائعة، ثم وقعت جائحة كورونا وكان هذا مشكلة كبيرة للفريق ولمجلس إدارة النادي".
وأشار :"خشيت على نفسي وعائلتي وبناتي وكانت هذه المشكلة وكان علي أن أرى بناتي بسبب خوفهم من إصابتهم بفيروس كورونا، الآن أنا جاهز إلى العودة".
وتابع :"اعتقد بأنني لم أفكر إلى أين سأنتقل في الموسم المقبل، وحلمت باللعب في وقت من الأوقات باللعب في أحد دول الخليج لأنني أريد ممارسة كرة القدم، وسأكون سعيد بكل تأكيد".
وزاد :"أحد وكلائي يحاول أن يجعل ذلك ممكنا، لدي عروض من أندية مختلفة، ولكن أريد ان اختار بدقة واتخاذ القرار الصحيح وأعتقد بأنني أرغب باللعب في الخليج وسأنتظر ماذا سيحدث".
وأردف :"لا يمكن أن أقول لا إذا تلقيت عرضا من الدوري المصري أو عرض أخر، أنا لدي عروض من دول مختلفة وأريد أن اتخذ القرار الصحيح، وهدفي الأساسي هو ممارسة كرة القدم".

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