حسن راتب: "الدولة حققت إنجازات ضخمة في عهد السيسي" (فيديو)

قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، في ذكرى مرور 6 سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية استطاعت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه قبل 6 سنوات أن تُحقق الكثير من الإنجازات الضخمة في كافة القطاعات من خلال عدة مشروعات تنموية ظهرت جلية خلال هذه الفترة.





وتابع "راتب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، والمذاع على قناة "المحور": "من حسن الطالع أن القدر يسوق لمصر هذا الزعيم فى هذه الظروف الصعبة، في ظل التحديات الكبيرة والضخمة التى تواجهها ليس الأمة المصرية فقط ولكن العالم كله، وذلك أمام تحديات جائحة كورونا تارة وأمام التحديات الاقتصادية، ولكن الأخطر من كل ذلك التداعيات التى ستحدث بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد".





وأضاف أنه بعد انتهاء جائحة كورونا سيحدث انكماشًا اقتصاديًا قد يصل إلى حد الكساد، موجهًا التهنئة للأمة المصرية والمصريين بمرور 6 سنوات كلها عطاء على تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد، قائلًا: "من حسن الطالع أن الله سبحانه وتعالى يهب الأمة زعيمًا عن حق من المجتمع والذي نجد فيه أصالة الإنسان المصري".





وأشاد بفترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "6 سنوات من من الإنجازات والعطاء للدولة المصرية".





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