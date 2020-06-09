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حسن راتب: "الدولة حققت إنجازات ضخمة في عهد السيسي" (فيديو)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:19 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أمنية فوزي
قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، في ذكرى مرور 6 سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية استطاعت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه قبل 6 سنوات أن تُحقق الكثير من الإنجازات الضخمة في كافة القطاعات من خلال عدة مشروعات تنموية ظهرت جلية خلال هذه الفترة.

وتابع "راتب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، والمذاع على قناة "المحور": "من حسن الطالع أن القدر يسوق لمصر هذا الزعيم فى هذه الظروف الصعبة، في ظل التحديات الكبيرة والضخمة التى تواجهها ليس الأمة المصرية فقط ولكن العالم كله، وذلك أمام تحديات جائحة كورونا تارة وأمام التحديات الاقتصادية، ولكن الأخطر من كل ذلك التداعيات التى ستحدث بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف أنه بعد انتهاء جائحة كورونا سيحدث انكماشًا اقتصاديًا قد يصل إلى حد الكساد، موجهًا التهنئة للأمة المصرية والمصريين بمرور 6 سنوات كلها عطاء على تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد، قائلًا: "من حسن الطالع أن الله سبحانه وتعالى يهب الأمة زعيمًا عن حق من المجتمع والذي نجد فيه أصالة الإنسان المصري". 

وأشاد بفترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "6 سنوات من من الإنجازات والعطاء للدولة المصرية".

تفاصيل انتشار فيروس كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 414 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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