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سكرتير محافظة مطروح: أتلقى علاج كورونا في المنزل

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:13 ص
اللواء محمد أنيس
اللواء محمد أنيس
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء محمد أنيس، السكرتير المساعد لمحافظة مطروح، إنه عندما شعر بألم شديد في جسده وإسهال، وفقد حاستي الشم والتذوق، قام بعزل نفسه منزليًا، واتبع البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة.

وأضاف "أنيس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الاثنين، أنه فور إجراء المسحة وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا، أبلغ المحافظ، وعزل نفسه، معقبًا: "بدأت الأعراض عليا عندما عدت من مأمورية من القاهرة، وأنا الآن في العزل المنزلي"، مشيرًا إلى أنه يتلقى العلاج الآن وحالة مستقرة.

وأشار إلى أنه تم عزل كافة المخالطين له لمدة 14 يومًا، ولم تظهر عليهم أية اعراض حتى الآن، بما فيهم المحافظ، مشيرًا إلى أنه كان يتبع التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة بشكل دائم، مستطردًا: "أنا كنت ملتزم بالتباعد الاجتماعي وإن شاء لا يكون أحد من المخالطين قد أصيب، حتى الآن لم تظهر أعراض على محافظ مطروح".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 414 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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