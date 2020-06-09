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سعد الصغير يتفوق على محمود الليثي في استفتاء "الفجر الفني"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:19 ص
سعد الصغير
سعد الصغير
نادين نجدي
تصدر الفنان سعد الصغير استفتاء "الفجر الفني" لأفضل تتر مسلسل "ولاد إمبابة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي،حيث دخل في مواجهة بين سميرة سعيد وأحمد سعد.

وحصل سعد الصغير اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو على37730 صوت، وهو ما يعادل22.67%، من نسبة التصويت، بينما جاء محمود الليثي في المركز الثاني عن تتر مسلسل "البرنس"، وحصد على 31285صوت.

يشار أن مسلسل "ولاد إمبابة" من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.

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