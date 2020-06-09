ملجأ للممثلين المتقاعدين.. أمنية نجيب الريحاني التي لم تتحقق بسبب وفاته

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كرس نجيب الريحاني، حياته لفنه الذي أحبه، وضحى بكل شيء في سبيله، ولقي الاضطهاد والحرمان والجوع في سبيله.



ولعل إنسانية نجيب الريحاني، تبرز وتتجلى في أبرز صورها في جهوده التي بذلها في أواخر أيامه، لحث الحكومة على إقامة ملجأ للممثلين المتقاعدين، وحين شيد بيته الذي مات قبل أن يسكنه، كان يريد أن يخصصه بعد وفاته لهذا الغرض النبيل، ولولا أن المنية عاجلته، لكان قد أتم الإجراءات الرسمية، وتم له تحقيق أمنيته.



كان الفنان نجيب الريحاني، الإنسان الوفي لأصدقائه وأبناء مهنته، يفر من الحفلات العامة، ولكنه لا يتردد في حضور حفل يقيمه أصدقاؤه، وكثيرًا ما كان يقيم لهم الحفلات، وكان مبالغة في التكريم يطهي لهم لونًا من ألوان الطعام، وإن لم يتسع له الوقت كان يصنع السلطات.



وفاؤه وحبه لخادمه النوبي حسن صالح، الذي اشتهر فيما بعد "بحسن كشكش" يعد مضرب المثل.



فقد كان نجيب يعتبره "قدم سعد"، إذ اقترن عصره الذهبي في المسرح بالتحاق حسن بخدمته. ومن بين النساء كانت صديقته "لوسي دي فرناي" هي التميمة السعيدة التي صحبت عشرته لها السعادة في الحب والمال.

