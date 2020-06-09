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لطيفه تروج لأغنيتها الجديدة "للشمس" عبر تويتر

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:06 ص
لطيفة
لطيفة
مصطفى فكيه
روجت الفنانة لطيفه، لأغنيتها الجديدة "لشمس"، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، تمهيدًا لطرحه خلال الأيام المقبله.

حيث قامت لطيفه بنشر بروموا الأغنية وعلقت عليها قائلةً:" للشمس من بعد الغياب طلوع.. والليل مايطولش بين ظلامه.. استنوا أغنيتي الجديدة ‎" للشمس" كاملة قريبًا على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

وطرحت لطيفة مؤخرًا عددًا من الكليبات عبر قناتها على يوتيوب، ومنها "أخبروني"، وهى من كلمات نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجي، على يوتيوب، ومن ناحية أخرى انتهت النجمة لطيفة من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد "في الأحلام"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

ومن ضمن أغاني ألبومها الجديد هي أغنية "مابكرهوش"، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور، وأغنية "أنت ياه" من كلمات عمرو المصري، وألحان محمدي، وأغنية أقوى واحدة، من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب.

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