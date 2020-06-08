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نجم مانشستر سيتي: مواجهة ريال مدريد ستكون مُعقدة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:55 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن
شدد إلكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي الإنجليزي على أن مباراة العودة أمام ريال مدريد ستكون معقدة وذلك في إطار مواجهتهم في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن النشاط الرياضي توقف منذ مارس الماضي في معظم دول العالم بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد بينما من المتوقع أن يتم إستئناف دوري الأبطال في أغسطس المقبل.

وقال جوندوجان في تصريحات صحفية:"تمكنا من الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب، لسنا خائفين منهم، ستكون مباراة العودة معقدة للغاية وفي حال تمكنا من إقصائهم سيكون نجاحاً رائعاً".

واختتم جوندوجان تصريحاته قائلاً:"ريال مدريد يمتلك لاعبون يتمتعون بالكثير من الجودة في خط الوسط، هو أكثر فريق حقق دوري أبطال أوروبا ولديهم الكثير من الخبرة لذلك علينا الحذر".

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مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

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