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بهذا الموقف تحولت والدة نجيب الريحاني من رفضه كممثل إلى التفاخر به

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:04 ص
نجيب الريحاني
نجيب الريحاني
ريهام كمال
كان الفنان نجيب الريحاني، حياته ممتلئة بالحكايات والمواقف منها الجيد، والآخر حزين، هو الضاحك الباكي الذي تحل ذكرى وفاته اليوم.

من المواقف الكثيرة نتذكر موقف لوالدة نجيب الريحني، الذي حولها من حالة الرفض لكلمة ممثل واستنكارها، إلى حالة فخر كبيرة.

بدأ الموقف في عربة "المترو" عائدة إلى المنزل في مصر الجديدة، فسمعت رهطًا من الركاب يتذاكرون شئونًا فنية ورد أثناءها اسمى، فأرهفت أذنها لسماع الحديث، وأصغت إليه بكل انتباه دون أن تشعرهم، وما كان أشد دهشتها حين سمعتهم مجمعين على الثناء عليه، وامتداح عمله، والإشادة بمجهوده.

كانت والدته تحتقر التمثيل وتنكره، وبسبب هذا الموقف وقفت وسط عربة "المترو"، واتجهت إلى أولئك المتحدثين، وقالت بأعلى صوتها: "الراجل اللي بتتكلموا عنه ده يبقى ابني، أنا والدة نجيب الريحاني الممثل".

ذهبت والدته بالحضور إلى تياترو الأجيبسيانة خصيصًا لمشاهدة ابنها الذي يقدره الناس دونها ويمتدحونه، فكان هذا اليوم من أسعد أيام حياة نجيب الريحاني.

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