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5 معلومات عن سيف فاروق جعفر صاحب الواقعة المثيرة للجدل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:54 م
سيف جعفر
سيف جعفر
أمل الحلفاوي
تقاضي ملايين الجنيهات يعد أمرا عاديا للاعب في الفريق الأول، ولكن إذا تعلق الأمر بلاعب في صفوف الناشئين فهو ما يثير الجدل.

قامت الدنيا ولم تقعد، فور تسريب عقد سيف فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك، الذي أوضح أنه يتقاضى مبلغ 6 ملايين جنيه في 5 سنوات.

نجل نجم الزمالك السابق ولد في الخامس من شهر ديسمبر عام 1999، وكان قد خرج على سبيل الإعارة لنادي سموحة في صيف 2019، ولكنه فسخ عقده في يناير 2020.

ويرصد الفجر الرياضي 5 معلومات عن سيف فاروق جعفر:

1- انضم لأول مرة في صفوف المنتخبات عام 2015
2- وقع عقد احترافي مع نادي الزمالك عام 2018
3- تم تصعيده للفريق الأول تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني للزمالك، عام 2018
4- توج هدافا للدوري العام للناشئين الموسم الماضي، برصيد 37 هدفا
5- مثله الأعلى نيمار نجم باريس سان جيرمان، ولا يوجد له مثل أعلى محليا

جدير بالذكر أن ‏سيف فاروق جعفر صانع العاب فريق 99 بنادي الزمالك، أحرز خلال مسيرته 75 هدفاً ف قطاع الناشئين.

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