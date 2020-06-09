مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص: قريبا نعالج "كورونا" بسعر التكلفة

أكد الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص أن المستشفيات الخاصة تقف بجانب الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة الخاصة بـ "كورونا في تلك المستشفيات".





وقال "عبدالمجيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الاثنين، إنه في حالة احتياج الدولة للمستشفيات الخاصة؛ فإن الجميع لن يتردد في تطبيق المساعدة؛ وإذا كان هناك بعض الممارسات من بعض المستشفيات الخاصة فإن هذا يستوجب اتخاذ إجراء وقرار بشأنهم.





وأشار رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على ضرورة وجود مواصفات معينة للمستشفيات التي ستعالج الفيروس، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة الخاصة بـ "كورونا" في المستشفيات الخاصة.





وأوضح أنه سيكون هناك فرق رقابية للتأكيد على تطبيق شروط وزارة الصحة، بالإضافة إلى أنها ستراقب الأسعار؛ بحيث لا يكون هناك استغلال للمرضى، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الوزارة أن تكون الأسعار في حدود تكلفة علاج المريض الفعلية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 414 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.



