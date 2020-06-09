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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-6-2020.. المعدن الأصفر حائر بين البورصة الدولية وسعر الدولار

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية بعد أن تراجعت جنيهان للجرام أمس  ليسجل سعر جرام الذهب من "عيار 21 " الأوسع انتشارا 770 جنيها، مع توقعات بارتفاع سعر المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب
جرام الذهب من "عيار 18" سجل 664 جنيها، فيما سجل الجرام من "عيار 24" 885 جنيها ، أما الجنيه الذهب فسجل 6200 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:
وعالميا، ارتفع المعدن الأصفر النفيس مع استغلال المشترين انخفاض الأسعار إثر هبوط المعدن الأصفر لأقل مستوى في شهر نهاية الأسبوع الماضي، وإن ظل الطلب على الملاذات الآمنة ضعيفا عقب قفزة في التوظيف بالولايات المتحدة عززت الآمال في تعاف اقتصادي سريع.

قفزت أسعار الذهب بنهاية التعاملات ، مع هبوط العملة الأمريكية ورغم إشارات التعافي الاقتصادي العالمي.


ويأتي أداء المعدن الأصفر الإيجابي بعد أن هبطت الأسعار لأدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر في الجلسة الأخيرة، حيث عززت القفزة غير المتوقعة في سوق التوظيف الأمريكي الآمال في تعافي اقتصادي سريع

في حين يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد العالمي بنحو 5.2 بالمائة خلال العام الجاري والذي من شأنه أن يكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

 

وعلى صعيد آخر، استمرت الاحتجاجات في الولايات المتحدة وبعض دول العالم ضد العنصرية وعنف الشرطة، على خلفية مقتل "جورج فلوريد" وهو مواطن أمريكي من أصل أفريقي على يد الشرطة أثناء احتجازه في في ولاية مينيسوتا الشهر الماضي.

 

ويترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لمدة يومين والذي ينتهي يوم الأربعاء المقبل، مع التوقعات بأن المركزي الأمريكي لن يتجه لمعدلات الفائدة السالبة.

 

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 1.3 بالمائة أو ما يوازي 22.10 دولار إلى 1705.10 دولار للأوقية.


وبحلول الساعة 5:58 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يعادل 13دولارا مسجلاً 1697.03 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 96.699.


وبددت أسعار الدولار المكاسب ليتراجع سعر صرف الدولار بنحو 4 قروش أمس  أمام الجنيه المصري مدعوما بالإعلان عن التوصل لإتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار .

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع بانخفاض  .




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