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أوبي ميكيل: هذه أسباب عدم تألق محمد صلاح مع تشيلسي.. وأتمنى تحقيقه للكرة الذهبية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:38 م
صلاح
صلاح
علي نبوي
قال النيجيري جون أوبي ميكيل لاعب تشيلسي السابق، إن عدم نجاح محمد صلاح مع البلوز سابقا يرجع لعدم حصوله على فرصة اللعب والمشاركة في المباريات مع الفريق اللندني.

وأضاف ميكيل في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"أتذكر عندما جاء محمد صلاح إلى تشيلسي كان صغير السن وشخصية محترمة والجميع ككان يحبه وكان منضبطا للغاية وكنت صديقه المقرب وكنا نتحدث كثيرا ومنزح كثيرا معا".

وتابع :"لا استطيع أن أقول ما حدث مع محمد صلاح في تشيلسي ربما لم تتاح له الفرصة، فأنت كلاعب تريد أن تلعب الكثير من المباريات لكي تتحسن، ولكن في تشيلسي كان متواجد الكثير من اللاعبين الكبار، ولم تتح له فرصة المشاركة".

وأشار :"عندما ترك تشيلسي وذهي إلى روما فإنه تطور بعدما بدأ يلعب، واعتقد بأن السبب في عدم ظهوره بشكل جيد مع تشيلسي هو عدم حصوله الفرصة الكافية للمشاركة في المباريات، وأنا سعيد جدا بأنني أراه الآن وهو يحتل مكانة كبيرة بين لاعبي العالم".

وأوضح :"كنت أتصور بأن محمد صلاح سيتطور ولكني لم أتخيل أبدًا بأنه سيكون بهذه الجودة التي هو عليها الآن، وهذا الفضل يعود إليه لأنه كان يتدرب كثيرا ويعمل كثيرا على نفسه وبالفعل هو شيء طيب جدا أن أرى أخ إفريقي يؤدي بهذا الشكل، واتمنى له كل الخير وأن يستمر في النجاح وان يتحسن ويحقق اكثر مما هو عليه الآن وأن يحصل على جائزة الكرة الذهبية فهو ليس أقل من الآخرين".

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