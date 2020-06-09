في ذكرى وفاته.. "الفجر الفني" ينشر صور من جنازة نجيب الريحاني.. بديعة مصابني تحمل النعش

Advertisements

في مثل هذا اليوم فقد الفن "زعيم المسرح الفكاهي"، الضاحي الباكي، وصاحب الألقاب الكثيرة الذي أثر غيابه في نفوس الجمهور المصري والعربي، هو الفنان الكبير نجيب الريحاني.



وينشر لك "الفجر الفني" في ذكرى رحيل نجيب الريحاني، صور من جنازته المهيبة التي حضرها جميع أطياف الشعب المصري، ونجوم الفن الكبار.



أبرز الحضور الفنانة بديعة مصابني، التي كانت زوجته وعاشت معه فترة قليلة، وظهرت وهي تحمل النعش وفي حالة انهيار.



كما ظهرت الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، وهي في حالة بكاء شديد، وبجانبها الفنانة كاميليا، وهم يبكيان ويودعان هذا الفنان الكبير الذي أضحكهم وأضحك الملايين طوال حياته.



وفي جنازة مهيبة حضرها الرجال والنساء والأطفال يودعان فنان طالما أضحكهم كثيرًا في وقت حزنهم، وهو الذي عانى طوال حياته.

