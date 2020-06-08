الطالع الفلكي الثّلاثَاء 9/6/2020..هُمُوم إنْسَانِيّة!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 15 مايو - 14 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 2 بَؤونَة قبطى ، 9 حُزَيْرَان رُومى ، 17 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (كُنتو فين؟ إوعى البِتّ دِى تبوّظ أخلائك)-تبوّظ أخلاء مين ؟ دَنَا أبوّظ أخلاء جمهوريّة.(نعمت مُختارمن فيلم ثرثرة فوق النيل-1971)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*فيستاليا ، مهرجان رُومانى قديم





فيستاليا نسبةً إلى فيستا سيّدة النّار وراعية الخبّازين والمسؤلة جنباً إلى جنب مع جونو زوجة جوبيتر فى حماية العذريّة والفتيات والنساء يحل اليوم مهرجانها وإن كان الكثير يؤكد أن المهرجان بدأ بالفعل فى 7 يونيه، لكنّه على كل الأحوال يستمر لثمانية أيّام ، خلال هذا المهرجان يتم ربط العذريّة والخبز والنّار معاً ، المهرجان يختص فى الأساس بالفتيات فقط ورعايتهنّ والحفاظ على سلامة عذريتهنّ ، نار فيستا تشمل إشعال ثلاث بقع مستديرة من النّار فى أحد المعابد الرّومانيّة المسقوفة خوفاً من هطول أمطار تُطفئ النّار، االنّيران الثلاثة يَرْمُزْنَ لـ المنزل/العائلة/المدفأة ، عادةً مايتم نَصْبْ حلقتىْ النّار إحداهُما جهة الشّرق و الأخرى جهة الغرب ، بينما الثالثة و هى الأهم فتوضع جهة الجنوب كدرع لحماية المنطقة السفليّة لدى الفتيات من أىّ إعتداء مُحتمل.





تقوم الفتيات ولمدة ثمانية أيّام بخبز الحنطة على هيئة كعكة وتقديمها فى المعبد ليأكلها الفقراء ويتم جلب الماء لصناعتها من نبع على أن يكون الإبريق الذى يحمل الماء ضيّق القعر ولايلمس الأرض وتحرص الفتاة ألا تقع منه قطرة فالإبريق بالماء الذى بداخله يرمز لعذريتها، تتوجه الفتيات للخبازين لخبز الكعكة قبل التوجه بها للمعبد، يعمل الخبّازون طوال الثمانية أيام وفى نهاية الفترة يضعون وردة فى رؤوسهم كعلامة على فرحتهم بحماية فتيات بلادهم ورعاية فيستا لأفرانهم فـ فيستا كما هى راعية الفتيات فهى أيضاً راعية النّار ومن يشتغل بها.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج الثور: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الجوزاء: قم بوضع الحدود والفواصل والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، و بالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج السّرطان: تبدو جاداً وحازماً بشأن نفقاتك ،عليك تبنّى نفس الأسلوب عند تعاملك العاطفى مع الحبيب غير محدّد الملامح ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.





برج الأسد: قد تقع عينك على إعلان لكورس تعليمى يرفع من مهاراتك العلمية أو فرصة لتوظيف هوايتك التى تجيدها لحصد مكاسب بالحلال، فلا تتكاسل.





برج العذراء : شعورك بالصقيع يتوقّف على حجم الملابس الثقيلة التى ترتديها ، رُبّما قد وفرت قرشاً أبيض لليوم الأسمر، هذا يعنى الإنتباه لميزانيتك ونفقاتك.





برج الميزان : لاتسمح للذكريات السّيئة أن تكون عقبة فى طريق سعادة حاضرك ، تذكر ذلك أثناء محادثتك مع الحبيب/ة فهى ليست مسئولة عن الذكريات الفاشلة.





برج العقرب: إستعمل الألقاب والألفاظ لوضع مساحات بينك وبين الآخرين لتضمن أنّهم لن يقومو برفع حواجز الكلفة ، من كَثُرَ مُزَاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج القوس: أحدهم قد يطرق بابك طالباً مساعدة مالية لطارئ ، لا تتردد فى تقديم المساعدة فى حدود المعقول إن أمكنك ، النّاس لبعضها.





برج الجدى: تَحَاشَ الدخول فى مُناقشات تنقلب لمنازعات على أشياء أو مواضيع تافهة ن لِتَقُلْ خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الدّلو: طاقة جسديّة مُرتفعة عليك توظيفها لأداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو خدمة أفراد أسرتك إن كنت لاتزال عازباً.



