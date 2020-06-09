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عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:34 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على واقعة قيام شخص باختراق هواتف فتيات من مدينة المنصور ونشر صورهن الخاصة، والمعروفة إعلاميا بـ "حوار التليجرام": "هذه جريمة، والأشياء دي يجب أن تتوقف تماما".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه يثق في أن مباحث الإنترنت ستتمكن من القبض على هذا الشاب، معلقا: "هيجيبوه من قفاه"، منتقدا مهاجمة البعض للفتيات التي تم تسريب صورهن بسبب وضع صور خاصة لهم، معقبا: "البنات دي حاطة صورهم في مكان خاص ومحدش بيشوفه.. وتم تهكير هواتفهم".

ما هي قصة "حوار التليجرام"؟
هذا، وحلّ هاشتاج #حوار_التليجرام" في المرتبة الأولى بين مستخدمي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أمسالاثنين.

ويأتي الهشتاج حول واقعة قيام مجهول بنشر صور لعشرات الفتيات المراهقات اللاتي ينتمين لمحافظة الدقهلية، وذلك باستخدام حساب حمل اسم "نسوان المنصورة" عبر تطبيق "تليجرام".

وتباينت آراء رواد "تويتر" حول الواقعة، بين مهاجم لمرتكبها، ومهاجم للفتيات اللاتي يتعمدن نشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

ونشر مرتكب الواقعة، صورا فاضحة وأخرى عادية استولى عليها من حسابات مئات المراهقات من الدقهلية. 

واستنكر رواد "تليجرام"، نشر صور الفتيات، مطالبين بسرعة الكشف عن مرتكب الواقعة، وتقديمه للمحاكمة في اقرب وقت.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، تصدى لوقائع مشابهة، مثلت تعديا على قيم المجمتع، وأحال مرتبكوها للنيابات المختصة للتحقيق.

وشهدت الأسابيع الماضية، القبض على المتهمات "سما المصري وحنين حسام ومودة الأدهم ومنه عبد العزيز"، لاتهامهن بالتعدي على قيم المجتمع والتحريض على الفسق، وباشرت النيابات المختصة التحقيق معهن، حيث صدرت بحقهن أوامر حبس احتياطي على ذمة تلك القضايا. 

وشملت أحراز تلك القضايا صورا فاضحة وفيديوهات تحوى حركات رقصات بحركات مثيرة وصورا بأوضاع معينة لإبراز مناطق في أجسادهن، للحصول على أكبر عدد من المتابعين وهو الأمر الذي يعود عليهن بالنفع المادي.

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عمرو أديب حوار التلجرام بوابة الفجر الفجر

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