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أمانى السويسى تطرح كليب أغنيتها الجديد "خليك في بيتك"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:02 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
حرصت المطربة أماني السويسي، على توعية الشعب المصري من خلال طرح أحدث بعنوان "خليك في بيتك"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والتي أطلقته لتشجيع المواطنين على البقاء في المنزل لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحتهم.

أغنية "خليك في بيتك" من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان وإشراف موسيقي سامر أبو طالب، توزيع موسيقي عمر إسماعيل، مكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من اخراج فادى حداد.

وتقول كلمات الأغنية

ان كنت عايز تحمي نفسك، تحمي اهلك كل دة؟
اقعد ف بيتك حب نفسك، مش هينفع غير كدة
دورك تجاه بلدك يا سيدي، يستاهل اكتر من كدة
يا ريت خليك يا سيدي ف بيتك، ودورنا احنا اللي هنسليك
نهاية الأزمة ديا ف إيدك، وربنا يهونها عليك
دى صحتك اغلي ما عندك، حاجة برضه تهمنا
حافظ عليها وعاللي منك، هو برضه يخصنا
خليك ف بيتك واحنا قبلك، لينا عيلة تلمنا
يا ريت خليك يا سيدي ف بيتك، ودورنا احنا اللي هنسليك
نهاية الأزمة ديا ف إيدك، وربنا يهونها عليك".


وكانت المطربة التونسية أماني السويسي، طرحت مؤخرا كليب لأحدث أغنياتها بعنوان " صوت الأم"، عبر موقع يوتيوب، وعدد من الإذاعات المصرية والعربية، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم، وتعاونت أماني فى الأغنية مع الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن سامر أبو طالب، والموزع الموسيقي محمد هارون، والكليب إخراج محمد ميساوي.

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