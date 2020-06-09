وزيرة الصحة توجه رسالة حاسمة للمستشفيات الخاصة (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها اجتمعت مع ممثلي مستشفيات القطاع الخاص لبحث التعاون في مواجهة كورونا.





وأضافت "زايد"، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أن مستشفيات القطاع الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمة الصحية في مصر، متابعة: "راجعنا تجاوزات بعض مستشفيات القطاع الخاص، وأكدنا ضرورة الالتزام بتوجيهات الوزارة".





وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن أي تجاوز في الأسعار غير مقبول، مناشدة المواطنين بتقديم أي فاتورة عالية لوزارة الصحة، لافتة إلى أن قلة من المستشفيات الخاصة هي من قامت برفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها.





وتابعت: "قررنا زيادة الحملات على مستشفيات القطاع الخاص للتأكد من عدم المغالاة"، مؤكدة أن القطاع الخاص رحب بعدم استغلال أزمة كورونا، وتقديم الخدمة بدون مبالغة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، خروج 414 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.



