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سيرين عبد النور تؤازر جيسي عبده على طريقتها الخاصة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:01 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

ساندت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صديقتها الممثلة اللبنانية جيسي عبده، وذلك من خلال مشاركتها في هاشتاج كلنا منحبك ياجيسي الذي أطلقته الممثلة ماغي بو غصن.


‏وعلقت سيرين على صورة تذكارية جمعتها بجيسي قائلة: يللي ما بيعرفها بيجهل انو عندها قلب طفل وما بيلبقلها الا الفرح.


وكانت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن قد فاجأت محبيها بموقف إنساني ناحية صديقتها المقربة الفنانة اللبنانية جيسي عبده وذلك لاسعادها بعد مرورها بأزمة صعبة بسبب فقدان والدها في حادث أليم.

ودشنت ماغي عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، هاشتاج حمل عنوان "كلنا منحبك جيسي" دعماً لصديقتها المقربة

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