Advertisements

اللجنة الأوليمبية: الرياضة المصرية في عهد الرئيس السيسي شهدت تطورا كبيرا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:26 م
اللجنة الاوليمبية المصرية
اللجنة الاوليمبية المصرية
علي نبوي
يبعث مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب نيابة عن جموع الرياضيين بأسمى آيات الشكر والعرفان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه لمنظومة الرياضة المصرية خلال 6 سنوات منذ انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية والتي شهدت العديد من الإنجازات والنجاحات على كافة الأصعدة وكان لها أثر كبير في تقدم مصر ونجاحها في عبور العديد من الأزمات والصعاب التي تحولت إلى نجاحات وإنجازات وضعت مصر في الريادة الإفريقية والعربية والدولية.

أكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الرياضة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت تطورا وتقدما كبيرا سواء على المستوى الإداري الذي شهد وضع قانون للرياضة لأول مرة في تاريخ مصر والذي يتماشى مع اللوائح والميثاق الأولمبي، وتحقيق بطولات عربية وإفريقية وعالمية غير مسبوقة في تاريخ مصر. 

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص شكره لمجهودات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي كان لها أثر كبير في تقدم الرياضة المصرية ورفع رايتها في كل المحافل الدولية.
 
تحيا مصر .. تحيا مصر



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة اللجنة الاوليمبية الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء رفض علي معلول مغادرة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عدلي القيعي يوجه رسائل نارية إلى الزمالك بشأن قضية «نادي القرن»

منذ ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

قناة الأهلي ترد على رئيس الزمالك بشأن رفض 3 أعضاء للبيان الأخير

منذ ساعة و نصف

قناة الأهلي تُهاجم مرتضي منصور

منذ أقل من ساعة

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

مستشار رئيس الجمهورية يكشف موعد انتهاء جائحة "كورونا"(فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يومين

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

مجلس إدارة الأهلي يستقبل وفد اللجنة الأولمبية

عاجل.. اللجنة الأوليمبية تتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور "مستند"

توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية والسودانية

هشام حطب: لا نستقوى بالخارج وجاهزون لتغيير قانون الرياضة

صور مؤتمر اللجنة الأولمبية لتأييد التعديلات الدستورية (صور)

وفد اللجنة الأولمبية والاتحادات يدلون بأصواتهم في التعديلات الدستورية (صور)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 م

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

10:24 م

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

01:28 م

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

09:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن