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بهذه الكلمات.. نعى الملك فاروق الأول وفاة نجيب الريحاني (صورة)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:27 م
نجيب الريحاني
نجيب الريحاني
ريهام كمال
عن عمر يناهز الستين عامًا أثناء تصوير فيلم غزل البنات فتم تعديل نهاية الفيلم لتلائم المشاهد التى صورها الفنان الكبير نجيب الريحاني.

كانت وفاة نجيب الريحاني، بسبب خطأ من ممرضة في المستشفى اليوناني كان يتداوى من مرض التيفوئيد وقامت بإعطائه جرعة زائدة من عقار الأكرومايسين ليموت على الفور.

بعد وفاته نعاه الملك فاروق الأول، وقال الفنان الذي أضحكنا بجراحات قلبه، ونشره احدى الجرائد وقتها.

قال الملك فاروق، في نعيه: "إنى أحزن عندما تفقد بلدى رجلا ممتازًا وقد حزنت كثيرًا بفقد نجيب الريحاني، الرجل الذى خدم مصر وأحب مصر واحبته مصر ولذا أوفدت مندوبا لتشييع جنازته وإنى على يقين أن الشعب مقدر لهذا الرجل خدماته وأن جنازته ستكون شعبية".

كانت جنازة نجيب الريحاني، مهيبة حضرها نجوم الفن، وحملت نعشه الفنانة بديعة مصابني، وهي في حالة انهيار.

كما حضر الجمهور من كل الأطياف هذه الجنازة لتوديع الضاحك الباكي، وزعيم المسرح الكوميدي الفنان الكبير نجيب الريحاني.

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