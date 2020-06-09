سعد الصغير يبعث رسالة تفائل لـ متابعيه .. "باذن الله اللى جاي أحسن"

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حرص الفنان سعد الصغير، على توجيه رسالة تفائل لـ متابعيه، ووذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهر "الصغير" بالصورة من احدي حفلاته، وعلق على الصورة قائلًا: "بإذن الله اللي جاي أحسن".



في سياق منفصل، نشر سعد الصغير صورة تجمعه مع الفنانة وردة الجزائرية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مشيرا إلى مشاركته معها في مسلسل "آن الأوان".



وعلق الفنان سعد الصغير على الصورة: "أيام الزمن الجميل والأيام الحلوة إلى بجد شرف ليا أن في يوم من الأيام اشتغلت في مسلسل آن الأوان مع الملكة وردة الفن الجميل".



تدور أحداث مسلسل آن الآوان حول قصة حياة مطربة مشهورة معتزلة، قامت بإنشاء معهد خاص لتعليم الغناء، لاكتشاف المواهب الحقيقية ومساعدتها، ولكن زوج ابنتها المشرف على إدارة المعهد، يقوم بإنتاج مجموعة من الأغانى الهابطة، فتحاول تدارك تلك المشكلة، وفى نفس الأثناء تكتشف شابا صاحب موهبة حقيقية وتقرر مساعدته لبداية طريقه فى الغناء.

