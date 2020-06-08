إيهاب فهمي يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي

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كشف الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وذلك عقب خضوعه لجراحة تركيب دعامتين للقلب.



وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، قال إيهاب فهمي أن أشرف زكي يجهد نفسه بشدة في العمل، سواء في الأكاديمية، أو النقابة، أو نادي الزمالك، وهو بصحة جيدة الآن، ومن المنتظر أن يعود لممارسة عمله خلال أيام قليلة.



وأضاف إيهاب فهمي أن أشرف زكي يواصل رغم الجراحة متابعة تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، التي يتمنى الجميع لها الشفاء، وحالات أخرى



يذكر أن نقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي قد خضع منذ أيام قليلة لعملية جراحية بتركيب دعامتين في القلب , ويمكث حاليا في فترة راحة بعد العملية .