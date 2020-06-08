عرض ضخم يهدد بقاء أوناجم مع الزمالك





يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.





وكشف الإعلامي محمد فاروق، تلقي نادي الزمالك عرض من جانب الوحدة السعودي للتعاقد مع المغربي محمد أوناجم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الزمالك تلقي عرض ضخم من جانب الوحدة السعودي بقيمة 80 مليون جنيه للحصول على خدمات أوناجم فى الميركاتو الصيفي".

وأضاف: "أعتقد أن الزمالك يملك البدائل للنجم المغربي والأفضل الاستغناء عنه والحصول على هذا المبلغ من أجل مستحقات اللاعبين والتعاقد مع لاعبين فى الصيف".



