مستشار الرئيس يكشف عن سبب ارتفاع إصابات كوررنا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن أسبوع العيد وما تخلله من سفر ولقاءات أسرية، هو السبب وراء ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، معقبًا: "الإصابات منذ العيد أصبحت في عائلات وليس في أشخاص كما كان في السابق ".





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن الرأي العام يتأثر بالأرقام وما يقال حول كورونا، والمؤسسات المصرية تعمل على مدى الساعة وتتابع كل ما هو يتعلق بكورونا، ونسير في المقاييس العلمية الإفتراضية ونتعامل مع أرض الواقع، مناشدًا الجميع الالتزام بالتعليمات بالإجراءات الطبية والاحترازية، من أجل تجاوز الجائحة.





وأكد "تاج الدين"، أن العلاج المنزلي ناجح، ويحتاج أن يتبع المربض التعليمات التي تنص عليها وزارة الصحة.





في سياق آخر، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 414 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.



