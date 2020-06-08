في ذكرى وفاته.. اللحظات الأخيرة في حياة نجيب الريحاني.. ورثى نفسه

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تحل اليوم ذكرى وفاة "زعيم المسرح الفكاهي" وصاحب الألقاب الكثيرة والذي تعلق به الجمهور كثيرًا هو الفنان الكبير نجيب الريحاني.



رحل عن عالمنا نجيب الريحاني، أثناء تصوير فيلم "غزل البنات" بسبب مرض التيفويد، الذى دمر قلبه ورئتيه الذي عرض بعد شهر من وفاته.



وعندما كان "الريحاني" على فراش الموت رثا نفسه قائلًا: "مات نجيب. مات الرَجل الذى اشتكى منه طوب الأرض وطوب السماء إذا كان للسماء طوب.. مات نجيب الذى لا يُعجبه العجب ولا الصيام فى رجب... مات الرجُل الذى لا يعرفُ إلا الصراحه فى زمن النفاق.. ولم يعرف إلا البحبوحة فى زمن البخل والشح.. مات الريحاني في 60 ألف سلامة".



كانت وفاة نجيب الريحاني، صدمة كبيرة لمحبيه والوسط الفني خاصة عندما علم أنه بسبب خطأ طبي واشترك الآلاف في تشييع جنازته، ورثاه الملك فاروق الأول، وعميد الأدب العربي الدكتور طٰه حسين.

