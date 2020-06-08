قناة الأهلي ترد على رئيس الزمالك بشأن رفض 3 أعضاء للبيان الأخير

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قناة الأهلي ترد على رئيس الزمالك بشأن رفض 3 أعضاء للبيان الأخير
الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:10 م
علي نبوي
كذب إبراهيم المنيسي، الإعلامي بقناة الأهلي، تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك بشأن تواجد 3 أعضاء داخل مجلس الاهلي رفضوا البيان الأخير بشأن قراراته ضد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
وكان الأهلي اتخذ عدة قرارات أبرزها رفع إسم آل الشيخ من الرئاسة الفخرية للنادي بالإضافة لمخاطبة وزارة الرياضة لرد كل الهدايا التي قدمها للأهلي وتم وضعها في خزينة النادي.
وقال المنيسي في تصريحات عبر قناة الأهلي : "اخينا المحامي اياه بيقولك كان فيه 3 من مجلس الادارة رافضين البيان الاخير للنادي، طب إيه رأيك بقي ان الأجتماع الأخير قبل اصدار البيان كان مصور وجميع أعضاء المجلس كانوا حاضرين واعلنوا موافقتهم بالصوت والصورة".
وأضاف: "لما النادي الأهلي يعقد اجتماع بخصوص رئيس شرفي يطلع الاستاذ مرتضي و يقول لو أنا كداب قول إني كداب لا محضر الجلسة بيقول انك كداب"
وزاد: "أنت أعطيت لنفسك الحق تسأل عن اجتماعات مجلس الأهلي، كيف يتم عقد اجتماعات لمدة سنة ونصف بدون هانى زادة وهو حتى الآن لسه موجود فى النادي، مرتضى منصور دخل مجلس إدارة الزمالك بالتسعينات بدلا من فايز الزمر ومحمود معروف بعد اقصائهم بحكم قضائى بسبب تغيبهم عن حضور جلسات الاجتماعات.. طيب هانى زادة غاب سنة ونصف عن الاجتماعات لما كان برة مصر، ايه اللي حصل له دلوقتي" !.
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