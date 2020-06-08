Advertisements

قناة الأهلي ترد على رئيس الزمالك بشأن رفض 3 أعضاء للبيان الأخير

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:10 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
علي نبوي

كذب إبراهيم المنيسي، الإعلامي بقناة الأهلي، تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك بشأن تواجد 3 أعضاء داخل مجلس الاهلي رفضوا البيان الأخير بشأن قراراته ضد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكان الأهلي اتخذ عدة قرارات أبرزها رفع إسم آل الشيخ من الرئاسة الفخرية للنادي بالإضافة لمخاطبة وزارة الرياضة لرد كل الهدايا التي قدمها للأهلي وتم وضعها في خزينة النادي.

وقال المنيسي في تصريحات عبر قناة الأهلي : "اخينا المحامي اياه بيقولك كان فيه 3 من مجلس الادارة رافضين البيان الاخير للنادي، طب إيه رأيك بقي ان الأجتماع الأخير قبل اصدار البيان كان مصور وجميع أعضاء المجلس كانوا حاضرين واعلنوا موافقتهم بالصوت والصورة".

وأضاف: "لما النادي الأهلي يعقد اجتماع بخصوص رئيس شرفي يطلع الاستاذ مرتضي و يقول لو أنا كداب قول إني كداب لا محضر الجلسة بيقول انك كداب"

وزاد: "أنت أعطيت لنفسك الحق تسأل عن اجتماعات مجلس الأهلي، كيف يتم عقد اجتماعات لمدة سنة ونصف بدون هانى زادة وهو حتى الآن لسه موجود فى النادي، مرتضى منصور دخل مجلس إدارة الزمالك بالتسعينات بدلا من فايز الزمر ومحمود معروف بعد اقصائهم بحكم قضائى بسبب تغيبهم عن حضور جلسات الاجتماعات.. طيب هانى زادة غاب سنة ونصف عن الاجتماعات لما كان برة مصر، ايه اللي حصل له دلوقتي" !.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور قناة الأهلي الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مستشار رئيس الجمهورية يكشف موعد انتهاء جائحة "كورونا"(فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عدلي القيعي يوجه رسائل نارية إلى الزمالك بشأن قضية «نادي القرن»

منذ ساعة

قناة الأهلي تُهاجم مرتضي منصور

منذ ساعة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 11 ساعة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قناة الأهلي ترد على رئيس الزمالك بشأن رفض 3 أعضاء للبيان الأخير

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يومين

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عدلي القيعي يسخر من الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"الحلو مايكملش".. أشهر أزمات محمود كهربا بعد اقترابه من الأهلي (تقرير)

مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا بسبب استاد الزمالك الجديد

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

تعليق جديد من خالد أبو بكر علي أزمة "تركي والأهلي"

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن قرارات مجلس الأهلي الأخيرة

قناة الأهلي تُهاجم مرتضي منصور

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 م

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

10:24 م

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

01:28 م

قناة الأهلي ترد على رئيس الزمالك بشأن رفض 3 أعضاء للبيان الأخير

10:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن