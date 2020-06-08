قناة الأهلي ترد على رئيس الزمالك بشأن رفض 3 أعضاء للبيان الأخير





كذب إبراهيم المنيسي، الإعلامي بقناة الأهلي، تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك بشأن تواجد 3 أعضاء داخل مجلس الاهلي رفضوا البيان الأخير بشأن قراراته ضد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.





وكان الأهلي اتخذ عدة قرارات أبرزها رفع إسم آل الشيخ من الرئاسة الفخرية للنادي بالإضافة لمخاطبة وزارة الرياضة لرد كل الهدايا التي قدمها للأهلي وتم وضعها في خزينة النادي.





وقال المنيسي في تصريحات عبر قناة الأهلي : "اخينا المحامي اياه بيقولك كان فيه 3 من مجلس الادارة رافضين البيان الاخير للنادي، طب إيه رأيك بقي ان الأجتماع الأخير قبل اصدار البيان كان مصور وجميع أعضاء المجلس كانوا حاضرين واعلنوا موافقتهم بالصوت والصورة".





وأضاف: "لما النادي الأهلي يعقد اجتماع بخصوص رئيس شرفي يطلع الاستاذ مرتضي و يقول لو أنا كداب قول إني كداب لا محضر الجلسة بيقول انك كداب"





وزاد: "أنت أعطيت لنفسك الحق تسأل عن اجتماعات مجلس الأهلي، كيف يتم عقد اجتماعات لمدة سنة ونصف بدون هانى زادة وهو حتى الآن لسه موجود فى النادي، مرتضى منصور دخل مجلس إدارة الزمالك بالتسعينات بدلا من فايز الزمر ومحمود معروف بعد اقصائهم بحكم قضائى بسبب تغيبهم عن حضور جلسات الاجتماعات.. طيب هانى زادة غاب سنة ونصف عن الاجتماعات لما كان برة مصر، ايه اللي حصل له دلوقتي" !.