مطربة فرنسية تغني "انت ايه" لـ نانسي عجرم

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نشرت صفحة برنامج "it بالعربي" الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" فيديو للمغنية الاسبانية أنديا مرتنيز وهي تغني اغنية "انت اية" للفنانة نانسي عجرم.



وفي سياق متصل، تصدرت المطربة نانسي عجرم تريند "يوتيوب" بعد احيائها حفل اونلاين واقتربت من المليون مشاهدة.



حيث وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رسالة لجمهورها بعد إحيائها أول حفل أونلاين.



وغردت نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يمكن في حدود بيناتنا بس نحنا منعرف انو كلنا قلب واحد أقوى من كل شي".



واضافت: "تعوا نتأمل ببكرا أحلى ونضل قراب من يلي منحبن ومن يلي بعاد عنا.. خلينا ننبسط ونتشارك بيلي عنا ياه.. الطيبة والحب دايمًا بيربحوا.. وسوا فينا نخلق عالم كتير حلو".

