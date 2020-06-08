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مصادر تكشف الحالة الصحية لنائب رئيس جامعة طنطا وزوجته بعد إصابتهما بكورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بالغربية، عن تحسن حالة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، وزوجته المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر الطبي عن تعافى 7 حالات مصابة بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفى عزل كفر الزيات بعد تماثلهم للشفاء وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح المصدر الطبي خضوع رئيس مدينة قطور، الذى صدر بشأنه قرار بتولي المنصب ضمن حركة التنقلات التي اعتمدها ومير التنمية المحلية الخميس الماضي، للعزل المنزلي لمدة 14 يوما، بسبب مخالطته حالة كورونا ايجابية، وسلبية موظف العلاقات العامة المرافق لرئيس مدينة قطور.

وفى وقت سابق طلب محافظ الغربية من مديرية الصحة بالغربية خضوع رؤساء المدن والأحياء الجدد والسكرتير العام المساعد الجديد لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، للتأكد من سلامتهم وعدم اصابتهم بالفيروس قبل لقائهم عقب توليهم المناصب ضمن حركة التنقلات التي اعتمدها وزير التنمية المحلية الخميس الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى الآن.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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