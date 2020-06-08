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ميسي جاهز لمواجهة ريال مايوركا في الليجا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:01 م
ميسي
ميسي
ريهام عبد المحسن
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني عاد إلى تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم وذلك إستعداداً لمواجهة ريال مايوركا في أولى مباريات الفريق الكتالوني عقب عودة النشاط الرياضي بعد توقفه في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وغاب البرغوث الأرجنتيني عن تدريبات برشلونة في الأسبوع الماضي بسبب معاناته من بعض الإنزعاجات العضلية واكتفى بالتدرب داخل صالة الألعاب الرياضية ثم عاد للتدرب بمفرده على الملعب يوم السبت الماضي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التوصل الإجتماعي تويتر، نشر النادي الكتالوني صورة من تدريبات الفريق اليوم وكتب عليها:"ميسي وسيميدو ومونتشو يتدربون مع المجموعة".

ومن المنتظر أن يواجه برشلونة يوم السبت المقبل نظيره ريال مايوركا وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني علمًا بأن برشلونة يتصدر جدول الليجا برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف صاحب المركز الثاني وغريمه التقليدي ريال مدريد.

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ميسي مايوركا ريال مدريد برشلونة

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