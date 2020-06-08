ليلى علوي تفتح صندوق الذكريات وتنشر صورة من كواليس فيلم "حلق حوش"

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استعادت الفنانة الكبيرة ليلى علوي، ذكريات فيلم "حلق حوش"، حيث قامت بنشر صورة جديدة ضمن كواليس الفيلم عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات لشهير "انستجرام".



حيث ظهرت "علوى" بالصورة برفقة الفنان محمد هنيدي، وعلقت على الصورة قائلة:" بتفكر في اللي أنا بفكر فيه يا فرج؟.. كلنا نفسنا في صاحب يفهمنا من غير ما نتكلم، فرج وشادية من فيلم".



في سياق منفصل، كانت علوي، قد وجهت رسالة شكر للطبيب محمود سامي الذى فقد بصره خلال علاج مصابى فيروس كورونا، حيث نشرت صورة له عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة:"تحية تقدير وإجلال للطبيب محمود سامي، أنت مثال عظيم للتفاني في آداء العمل، وبحضرتك وأمثالك مصر هتقدر تعدي الأزمة دي، وزي ما وقفت مع مصر في أزمتها، مصر كلها واقفة معاك لحد ما تقوم بالسلامة ونتبارك برجوعك للفريق الطبي المصري".





في سياق منفصل، نشرت الفنانة ليلى علوي، عقب مشاهدتها الحلقة ال 28من مسلسل الاختيار، فيديو لها وهى تبكى بعد تأثرها بهذه الحلقة، وعبرت عن ذلك قائلة "كنت بتفرج على حلقة انهارده من الاختيار يارب ارحمهم يارب ويكون جمب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لازم نعرف أي اللى بيحصل ومش ننساهم ونقرأ لهم الفاتحة، ربنا يرحمهم يارب ويصبر أهاليهم".

