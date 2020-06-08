في ذكرى وفاته.. قصة نجاة محمد أبو الحسن من الغرق في النيل

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تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكوميدي الكبير الذي عشقه الجمهور المصري والعربي، وصاحب الدور الشهير في مسرحية "سك على بناتك"، وهو محمد أبو الحسن.



وكان للفنان محمد أبو الحسن، قصة مع النيل وانقاذه من الغرق فيه، دفعته الرغبة في التجربة للذهاب وممارسة التزحلق على الماء.



بناء على طلب من دكتور مصطفى خليل، رئيس الوزراء آنذاك، وكان وزيرًا قبل ذلك، وقال له: " تعالى العبها دي رياضة حلوة".



وقال "أبو الحسن" على هذه الواقعة: "قالولي هتمسك حبل واللانش يشدك وخلاص، بس قالولي اوعى تتني ايدك، اللانش شدني لقيت نفسي بشرب مية النيل كلها، هما سابوني وقعدت أضرب برجلي وأنظم نفسي لحد ما انقذوني".



قدممحمد أبو الحسن، في السينما والمسرح والتليفزيون اكثر من 150 عملًا ومنها مسلسل "المال والبنون"، "عيون"، "أوراق مصرية"، في المسرح "مين يضحك أخيرًا"، "حاول تفهم يا ذكي".