أرمينيا ترحب بمبادرة "إعلان القاهرة": الحوار السياسي سيؤدي للتغلب على الأزمة

رحبت جمهورية أرمينيا بمبادرة "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت الماضي، مؤكدة أن الحوار السياسي سيخلق الظروف الملائمة للتغلب على الأزمة.





وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأرمينية، أن بلادها تواصل متابعة التطورات فى ليبيا، وتؤمن بأن الحوار السياسى سيخلق الظروف الملائمة للتغلب على الأزمة الراهنة وإقامة سلام دائم فى ليبيا.





وأوضحت أنه من هذا المنطلق، ترحب جمهورية أرمينيا بمبادرة جمهورية مصر العربية؛ لوقف إطلاق النار والبدء فى حوار سياسى بين أطراف الصراع فى ليبيا.





وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الأرمينية "نأمل أن يجلس جميع أطراف النزاع فى ليبيا على طاولة المفاوضات من أجل رفاهية وأمن الشعب الليبى والسلام والاستقرار الإقليمى".



