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قناة الأهلي تُهاجم مرتضي منصور

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:48 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي نبوي

اتهم إبراهيم المنيسي مقدم برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالكذب في ادعاءاته ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء على مدار الفترة الماضية. 

وأضاف خلال تقديمه للبرنامج مساء اليوم الإثنين أن مرتضى دأب على الكذب مستغلا عدم رد مجلس الإدارة مشيرا إلى أنه تدخل في عمل مجلس الأهلي بشكل فج. 

وقال إنه يعيد مرارا وتكرارا الحديث عن الساعات التي أهداها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي للإدارة رغم أن النيابة أثبتت أن هذه الساعات تم إيداعها خزينة الأهلي ومثبتة بجدول مجلس إدارة الأهلي ومعتمد من الجهة الإدارية.

وفي سياق أخر، علق عدلي القيعي على قضية نادي القرن قائلًا : "ماذا يفيد الرد على من يعتقد أن الـ12 أكبر من 41؟"، في إشارة لفارق تتويج الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري.

وأضاف عدلي عبر برنامج ملك وكتابة :"نعم يمكن أن تكون الألقاب السبعة أكبر من الـ9، وكم كان يمكن أن تكون السبعة بالوصول لأكثر من مباراة نهائية".

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مرتضي منصور عدلي القيعي الزمالك الأهلي إبراهيم المنيسي

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