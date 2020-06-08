مي سليم تشارك جمهورها صورة برفقة شقيقتها

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شاركت الفنانة مس سليم، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت "سليم" بالصورة برفقة شقيقتها الفنانة ميس حمدان، وعلقت على الصورة قائلةَ:" راح فين زمن الشقاوة".



يذكر أن آخر أعمال مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزية" الذي عرض خلال فصل الشتاء الماضي، وينتمي لنويعة الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار فترة الخمسينيات حول قضية قتل، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين من أبرزهم الفنان إياد نصار وعايدة رياض ودانا حمدان وأماني كمال وإدوارد وداليا مصطفى ومنة جلال، والمسلسل من إخراج مرقس عادل، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته.

