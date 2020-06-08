مصطفى قمر يوجه رسالة للدكتور أشرف زكي

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حرص الفنان مصطفي قمر علي توجيه رسالة للفنان أشرف ذكي بعد خضوع لعملية جراحية , وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



حيث نشر صورة للفنان أشرف ذكي وعلق قائلا : ألف سللامة عليك يا دكتور أشرف ربنا يحميك ويخليك لكل اللي حواليك اللي بيحبوك واللي محتاجينلك وإن شاء الله كل ده في ميزان حسناتك يا أغلي الناس.



يشار أن أشرف ذكي منذ أيام قليلة قد خضع لعملية جراحية بتركيب دعامتين في القلب , وهو حاليا يمكث في فترة راحة بعد العملية .



وفي سياق منفصل قد أعلن المطرب مصطفى قمر، عن طرح ألبومه الديني الجديد الذي يحمل اسم "حنن علينا يارب" عبر قناته على يوتيوب، حيث قام بنشر صورة جديدة له على حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



كما أن مصطفى قمر طرح مؤخرًا أحدث أغانيه "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب، وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه مؤخرا، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.