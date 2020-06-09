"الصحة" عن أسعار المسشتفيات الخاصة: "مينفعش نبالغ في وقت الجائحة"

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن تفاصيل اجتماعها مع ممثلي المستشفيات الخاصة بشأن تسعيرة علاج مصابي فيروس كورونا.





وأشارت "هالة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه تلاحظ أن قلة من المستشفيات الخاصة تقدم أسعار مبالغ فيها بشأن علاج مصابي كورونا، حيث اعتبر ممثلي المستشفيات الخاصة أن هذا الأمر يسيء للشكل العام.





وأضافت وزيرة الصحة، "ميصحش نبالغ في الأسعار وقت الجائحة"، منوهة بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على منع هذه الممارسات، مناشدة المواطنين أنه في حال رصد أي مبالغة في الأسعار عليهم التقدم بشكوى إلى إدارة العلاج الحر.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 414 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.



