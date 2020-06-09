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رئيس مدينة المنصورة: "فوجئنا بإقامة حفل زفاف على لودر"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:16 ص
حفل زفاف على لودر
حفل زفاف على لودر
كـسـاب أحـمـد
قالت سوسن يوسف، رئيس مركز مدينة المنصورة، إن حفل الزفاف الذي تم على أحد "اللوادر" بالمدينة تم فضه على الفور، والقبض على صاحب اللودر وأبنه الذي كانت تجمعهم علاقة قرابة بالعريس، معقبة: "أول ما الشرطة وصلت نزلهم والكل هرب".

وأضافت "يوسف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن الأجهزة التنفيذية تبذل مجهودًا كبيرًا في فض هذه الأفراح وتلاحق المخالفين بشكل متواصل، مشيرة إلى أن فلسفة صاحب اللودر في حمل العريس والعروسة هو سرعة الهروب بهما عندما تأتي الشرطة، معقبة: "تفكيره هداه لكدا.. ولكن لما جات الشرطة نزلهم وهربوا.. والواقعة كانت مفاجئة لنا لأنها المرة الأولى التي نرى فيها ذلك".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 414 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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