بعد كثرة العروض.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق





حسم النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية موقفه النهائي من رحيل واحد من نجوم خط الوسط في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض للتعاقد مع أليو ديانج لاعب وسط المارد الأحمر في الصيف القادم وكان أبرزها عرض ضخم من أحد أندية الدوري الإماراتي الممتاز.





وأكد النادي الأهلي على رفضه التام لفكرة رحيل ديانج عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الفريق.





كما رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء فكرةا لاستغناء عن ديانج نهائيا حيث أكد انه في حاجة لخدمات اللاعب بالموسم القادم.





وقد شارك أليو ديانج في 21 مباراة حتى الآن مع النادي الأهلي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.



