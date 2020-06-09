شاهد.. "موسى" مهاجمًا الهارب محمد علي: لا يستحق الجنسية المصرية

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على الهارب محمد على، واصفا إياه بأنه خائن وعميل ولا يستحق أن يكون مصريًا.





وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين إن من يتحدث عن القوات المسلحة المصرية خائن ولا يستحق العيش أو العلاج فيها، مشيرا إلى أن البعض من الخونة اعترضوا على جملة لا يستحق العلاج فيها وهم يهاجمون الدولة والجيش.





وأضاف الإعلامي، أن من يتحدث عن أزمات وهمية تحظى عائلاته بالعلاج في مصر وعلينا أن نتصدى لهم باستمرار رافضا ذكر أسماء مصابين بكورونا ينتمون لأسر الخونة، لافتا إلى أن الجيش المصري صمام أمان للوطن والأمة العربية وقائد ينتمي لهذه المؤسسة العظيمة.





وأوضح أن الهارب محمد علي خائن وعميل ولا يستحق شرف أن يكون مصريا قائلا: "عمري ما تخيلت إن حد يتطاول على جيش بلدي ولكن مؤامرة 2011 وصل ناس تعمل ده".





كان وجه رواد "السوشيال ميديا" قد وجهوا رسالة للمقاول الهارب محمد علي، جاء نصها كالتالي: "إلى السكير العربيد محمد علي، هذا تحذير من الشعب المصري إلى الفاشل الخائن عميل الإرهابيين محمد علي".





وتابع رواد السوشيال ميديا: "كل مؤامراتك ومهاتراتك أصبحت مكشوفة للجميع ولم تعد تخيل حتى على غير المهتمين بالشأن السياسي بسبب أسلوبك القمئ والحقير والمتدني في الحديث الذي يماثل من تمثلهم من الخونة معدومي الضمير الجماعة الإرهابية تواصل التفتيش في الدفاتر القديمة فيتفتق ذهنها لمحاولة إعادة إحياء المقاول الأرعن محمد علي من خلال إعادة بث فيديوهات لمعدوم الأصل، بشبكة المعلومات الدولية للتعليق على الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد".





واستكمل رواد السوشيال ميديا: "ماذا يفهم المقاول الخائن في علوم الطب أو طرق مواجهة الفيروسات حتى يطل علينا بطلعته البهية ليفتي في هذا الشأن، ولكن طبعا لأنه مدفوع من جماعة الإخوان الإرهابية التي لا يفقه عناصرها في أي أمور باستثناء التخريب والتكفير، فلابد أن يحلل النقود التي تحصل عليها منهم؛ فيبدي ملحوظات لا يمكن أن تصدر سوى عن كائن جاهل".



