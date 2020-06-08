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استقرار في حالة رجاء الجداوي الصحية عقب حقنها ببلازما المتعافيين

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:47 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
بين الفنان إيهاب فهمي مدى إهتمام الدكتور أشرف زكي بأخبارالفنانين بالرغم من حالته الصحية وإجرائه عملية جراحية في القلب وخاصة حالة الفنانة رجاء الجداوي التي تبين استقرار حالتها الصحية عقب حقنها ببلازما المتعافيين.

وأوضحت الإعلامية لبنى عسل في حلقة خاصة من برنامجها "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي في استقرار، وأن الأطباء يقومو بمتابعة حالتها الصحية في الرعاية المركزة بمستشفى "أبو خليفة" للعزل بالإسماعيلية.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قد تم حقنها ببلازما المتعافيين من فيروس كورونا المستجد، وأخذته على جزءين الأول يوم السبت والثاني يوم الأحد.

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