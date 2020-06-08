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إسبانيا تتجه إلى أسوأ ركود اقتصادي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
قال البنك المركزي الأسباني يوم الاثنين إن اقتصاد البلاد قد ينكمش بأقل من المتوقع هذا العام لكن بالرغم من ذلك سيكون الركود أسوأ ثلاث مرات تقريبا من الركود القياسي المسجل في 2009 أثناء ذروة الأزمة المالية العالمية.

وأضاف البنك المركزي أن الاقتصاد قد ينكمش ما بين 9 بالمئة إلى 11.6 بالمئة في 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا على البلد المعتمد على السياحة.

والسيناريو السابق للمركزي الإسباني كان انكماشا من 9.5 بالمئة إلى 12 بالمئة.

وسيتضح تأثير إجراءات العزل العام التي بدأ تطبيقها في منتصف مارس آذار بشكل كامل في الربع الثاني مع توقع أن ينكمش الاقتصاد بما يتراوح من 16 بالمئة إلى 21.8 بالمئة.

وانكمش الاقتصاد 5.2 بالمئة في الربع الأول وهو بالفعل الأكثر حدة منذ السلسلة القياسية التي بدأت في 1970، وأسوأ مرتين من الربع الأول من 2009 . وكان اقتصاد إسبانيا قد انكمش 3.7 بالمئة في 2009 .

ويتوقع المركزي الإسباني أن يبدأ الاقتصاد بالتعافي في النصف الثاني من هذ العام وأن يسجل الناتج المحلي الاجمالي في 2021 نموا من 7.7 بالمئة إلى 9.1 بالمئة مقارنة مع تقدير سابق للبنك يتراوح من 6.1 بالمئة إلى 8.5 بالمئة.

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