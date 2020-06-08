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نشرة حوادث الفجر: اندلاع حريق هائل في أحد مولدات الكهرباء بحلوان

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:15 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
داليا عادل
شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث أبرز هذه الأخبار.

اندلاع حريق هائل في أحد مولدات الكهرباء بحلوان (صور)
اندلع حريق هائل منذ قليل في مولد كهربائي بمنطقة الملاءة بعرب الوالدة، بشارع ياسر العلاف، وهذا المولد موقعه وسط المنازل بمنطقة حلوان.
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تجديد حبس 5 متهمين 45 يوما لاشتراكهم مع الطالبة حنين حسام
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال العباسية، تجديد حبس 5 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهم بالاشتراك مع الطالبة حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك".
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"كان بيطير طيارة".. سر وفاة طفل صدمه قطار في الحوامدية
"كان بيطير طيارة ورق"... تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، كشفت أن الطفل الذي لقى مصرعه حال عبوره شريط السكة الحديد بمدينة الحوامدية، كان يلعب بطيارة ورق بالشارع، وحال لعبه وعبوره شريط السكة الحديد، تصادف قدوم قطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.
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مصرع سيدة في حادث سير بالحوامدية
لقيت سيدة مصرعها في حادث مروري بمدينة الحوامدية، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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إخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش
قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة اخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى فى القضية رقم 598 لسنة 2016 حصر امن الدولة العليا.
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تجديد حبس ابنة الشاطر في اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية
قرر المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس محكمة جنايات القاهرة، تجديد عائشة الشاطر و6 آخرين فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة، وتمويل جماعة إرهابية، 45 يوما على ذمة التحقيق.
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عاجل.. النائب العام يتخذ قرارات مهمة للتصدي لجرائم البناء بدون ترخيص
أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم الاثنين، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات بـ"المكتب الفني للنائب العام" لتعزيز دور "النيابة العامة" وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة؛ ذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها.
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متهمين طفل حوادث حلوان حريق بوابة الفجر بناء بدون ترخيص النائب العام

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