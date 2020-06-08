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خزينة لايبزيج تنتعش بـ 100 مليون يورو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:30 م
لايبزيج
لايبزيج
تلقى نادي لايبزيج الألماني خبرا سعيدا اليوم الإثنين بعد أن أعلنت شركة مشروبات "ريد بول" عن زيادة حجم المساهمات الخاصة بها في الفريق الألماني بـ 100 مليون يورو.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحويل مبلغ مالي كان قد منح للنادي إلى مساهمة في رأس المال، بحسب المدير الإداري للمؤسسة أوليفر مينتسلاف، الذي اعتبر هذه العملية شائعة في عالم الأعمال.

وقال مينتسلاف: "كل من تابع هذه العملية المعقدة سيرى أن هذه الخطوة لا تتضمن أي شيء غريب أو خارج عن المألوف، بل معاملة تتم بشكل معتاد في السوق"، في تصريحات أوردتها مجلة كيكر الألمانية.

وأعلن عن هذا التمويل لنادي لايبزيغ بعد نشر تقرير العام المالي في 29 أبريل الماضي.

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وفي سياق متصل ، تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي بعمل مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن اتفق مبدئيا مع اللاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج الألماني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي اللندني.

وذكرت تقارير إنجليزية اليوم ‏أنه لم يتم حسم شي بعد ولم يوقع اللاعب حتى الآن ، لكن تشيلسي أحرز تقدما كبيرا في الصفقة ظهر اليوم بعد ان اكد فيرنر و وكلائه لتشيلسي أنهم مستعدين للموافقة على الشروط الشخصية في العقد المُقدم حتى يونيو 2025 إذا لم يقم ليفربول باتخاذ خطوة نحو اللاعب و حتى الآن ليفربول لم يقوم بأي مفاوضات رسمية مع اللاعب أو النادي فإن فيرنر سيوافق على عرض تشيلسي.

وأضافت التقارير الإنجليزية أن ‏فيرنر سيكون سعيد بالانضمام لتشيلسي والقرار النهائي سيتم اتخاذه الاسبوع القادم الشرط الجزائي في عقد اللاعب المقدر قيمته بـ49 مليون باوند ستنتهي صلاحيته يوم 15 يونيو ، و تشيلسي أصبح الأقرب للحصول على توقيع اللاعب.

‏وكشفت تقارير صحفية أخري أن تيمو فيرنر حصل على عرض من تشيلسي الإنجليزي اليوم براتب 200 ألف باوند اسبوعيا ، و قيمة الصفقة 50 مليون جنيه إسترليني.

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