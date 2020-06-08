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شاهد.. حسن شاكوش وخطيبته بالكمامة في حفل خطوبتهما

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:23 م
شاكوش
شاكوش
لمياء علي

احتفل الفنان حسن شاكوش، بخطبته، في فندق "هيلتون بيراميدز جولف"، بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين، التزامًا بالإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وشارك حسن شاكوش متابعوه بصورة جديدة من حفل خطوبته وظهر مع خطيبته وهما يرتديان الكمامة خلال جلسة التصوير.

ما لا تعرفه عن خطوبه حسن شاكوش

وتدعى خطيبة "شاكوش" "منى"، وهي من خارج الوسط الفني، وأنه يعرفها منذ سنوات، خاصة أنها كانت جارته في منطقة بولاق الدكرور.

وقد نفى "شاكوش مصر" أن تكون أغنيته الشهيرة "بنت الجيران"، مع مطرب المهرجانات عمر كمال، كانت مقصودة بها.

وتعتبر "منى" العروس الثانية لـ"حسن شاكوش"؛ إذ تزوجت مرة واحدة سابقة، من "سلمى مجدي"، لكنه انفصل عنها بعد عدة أشهر.

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